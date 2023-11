Mo: capo Pasdaran, ‘Israele finirà nella pattumiera della storia’

Teheran, 18 nov. (Adnkronos) – Migliaia di persone hanno partecipato alle marce sponsorizzate dallo stato contro Israele in Iran. “La Palestina si trova sulla strada di una guerra di logoramento… Israele dovrà affrontare una sconfitta definitiva e finire nella pattumiera della storia”. Ad affermarlo è il comandante delle guardie rivoluzionarie Hossein Salami durante una manifestazione nella capitale Teheran, trasmessa in diretta dalla Tv di stato.

“La battaglia non è finita, il mondo islamico farà tutto ciò che deve fare. Rimangono ancora grandi capacità inutilizzate”, ha aggiunto Salami, senza fare riferimento a eventuali decisioni dell’Iran per intervenire nel conflitto.