Conti pubblici: Ronzulli, ‘premiata serietà Governo e smentiti profeti sventura’

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “E due. Dopo S&P, anche Moody’s conferma il rating dell’Italia, ma fa addirittura di più: rivede al rialzo le prospettive, facendole passare da negative a stabili. Ancora una volta viene premiata la serietà del Governo, anche alla luce del lavoro e dei risultati per la realizzazione del Pnrr, e si scommette sulla riduzione del deficit, dimostrando la nostra credibilità e competenza”. Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Ad essere smentiti -aggiunge- sono invece i profeti di sventura, i tifosi dello spread alle stelle, gli anti italiani che volevano ancora una volta il Paese economicamente vulnerabile pur di aprire una crisi politica e di far cadere l’Esecutivo. Magari per tornare al governo pur avendo perso per l’ennesima volta le elezioni. Riprovate, sarete più fortunati. Forse”.