Tra De Luca e Mastella prove di disgelo: incontro in Regione tra il governatore e il sindaco

Dopo Matteo Renzi, il governatore De Luca. Dopo aver raggiunto l’intesa con l’ex Premier per contribuire alle fortune elettorali europee de Il Centro, lista unica (si spera) dei centristi, Clemente Mastella prova a recuperare il rapporto con il presidente della Giunta regionale. In un battibaleno, un mesetto fa, si era passati da separati in casa a separati, con il sindaco di Benevento costretto a prendere atto del cambio di campo operato da De Luca, passato dal feeling con lui che durava da anni, all’abbraccio con Del Basso De Caro, riuniti i due esponenti dem sotto un’unica bandiera, quella della battaglia alla Schlein ed alla nuova dirigenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia