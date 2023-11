Tennis: Atp Finals, Sinner-Medvedev alle 14.30, Alcaraz-Djokovic alle 21

Torino, 17 nov. – (Adnkronos) – E’ stata annunciata la programmazione delle semifinali delle Atp Finals di Torino. Jannik Sinner e Daniil Medvedev scenderanno in campo non prima delle 14.30, dopo la sfida di doppio, in programma da mezzogiorno, tra Marcel Granollers e Horacio Zeballos contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic giocheranno non prima delle 21, dopo l’altra semifinale di doppio tra Rajeev Ram e Joe Salisbury opposti a Santiago Gonzalez ed Edouard Roger Vasselin, in campo alle 18.30.