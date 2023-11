Scioperi: Bonelli, ‘da Salvini bavaglio a lavoratori per nascondere malefatte manovra’

Roma, 17 nov (Adnkronos) – “Il protagonismo politico di Salvini nel voler mettere il bavaglio alle lavoratrici e ai lavoratori nasconde la volontà di non parlare delle malefatte di una manovra che taglia le pensioni, i servizi, il fondo del trasporto pubblico locale. Questo è un problema serio per il Paese”. Lo ha detto Angelo Bonelli a margine della manifestazione dei sindacati a piazza del Popolo.

“Salvini ha voluto nascondere le malefatte della manovra con questa operazione, ha voluto mettere il bavaglio ai lavoratori preoccupati per il loro futuro”, ha aggiunto il deputato di Avs.