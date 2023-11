San Giorgio del Sannio – Colpisce auto in sosta e scappa, pirata della strada individuato grazie alle telecamere

Grazie alla videosorveglianza i carabinieri e i vigili urbani di San Giorgio del Sannio sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo alla guida del camion che mercoledì sera ha danneggiato cinque auto lasciate in sosta lungo via Barone Nisco. L’autista del mezzo pesante, lo ricordiamo, dopo aver colpito le vetture mentre viaggiava lungo la strada in direzione Sant’Agnese non si è fermato e ha cercato di far perdere le tracce. Un episodio che ha lasciato attoniti i residenti e i proprietari delle auto danneggiate.

