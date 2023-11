Portogallo: Moody’s rialza rating di due livelli, outlook stabile

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – L’agenzia Moody’s ha annunciato di avere alzato di due livelli il rating del Portogallo portandolo ad A3 :modifica l’outlook che passa da positivo a stabile. L’aumento di due livelli – si spiega – “riflette gli effetti positivi e prolungati nel medio termine di una serie di riforme economiche e fiscali, della riduzione dell’indebitamento del settore privato e del continuo rafforzamento del settore bancario”. Le prospettive a medio termine del Portogallo “sono sostenute da importanti investimenti pubblici e privati, nonché dall’attuazione di ulteriori riforme strutturali, entrambe legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRRP) del paese”.

Inoltre, nei prossimi anni, a differenza di altri paesi che invecchiano, “Moody’s prevede che l’impatto negativo delle tendenze demografiche sulla crescita potenziale sarà mitigato da una migrazione netta sostenuta, da tassi di partecipazione più elevati e da un aumento della crescita della produttività del lavoro”. Moody’s osserva che “lo shock pandemico ha interrotto solo temporaneamente la riduzione del peso del debito. Una crescita robusta e bilanci sostanzialmente in pareggio fanno sì che il peso del debito continui a diminuire a uno dei ritmi più rapidi tra le economie avanzate, anche se da livelli elevati”.

Le tendenze positive – continua l’agenzia – “sono bilanciate dai recenti segnali di rischi politici. Le indagini sulla corruzione hanno portato alle dimissioni del primo ministro Antonio Costa, a seguito delle quali il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha indetto elezioni anticipate. Anche se finora è dimostrato che le istituzioni portoghesi consentono al paese di affrontare la questione in modo efficace, questi sviluppi politici potrebbero rallentare i progressi negli investimenti e nelle riforme legate al NRRP del Portogallo. Un’altra fonte non correlata di rischi al ribasso deriva dall’esposizione del Portogallo ai rischi climatici fisici che potrebbero avere un impatto negativo più sostanziale sulla crescita e sui parametri fiscali di quanto Moody’s attualmente ipotizza”.