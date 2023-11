L.elettorale: Boccia, ‘Meloni vuol tenere liste bloccate’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Sulla riforma elettorale abbiamo dato nostra totale disponibilità all’introduzione delle preferenze anche per le politiche. L’attuale legge elettorale non ci piace, ma la maggioranza, a partire dal presidente Meloni, vuole tenere le liste bloccate”. Così Francesco Boccia a Radio Giornale Radio.

“Ormai è una malattia congenita: chi governa tende ad appassionarsi alle liste bloccate, ma è un errore – ha aggiunto –. Siamo favorevoli a riforme condivise che migliorano le condizioni di funzionamento del paese e la stabilità, che non c’entra nulla con la proposta della ministra Casellati”.