La passione per il gioco. Meglio dirsi, il vizio del gioco. Una passione/vizio che gli è costato il carcere. Brutta avventura per un 25enne di Maddaloni domiciliato a Durazzano. L’uomo era già stato arrestato il mese scorso e sempre per lo stesso motivo: aver evaso i domiciliari. In carcere, come detto, è finito un 25enne nativo di Maddaloni ma domiciliato a Durazzano, dove stava già scontando gli arresti in casa per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Stavolta a tradire il giovane è stato il vizio del gioco.

