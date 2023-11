“È assurdo che un cittadino disabile residente a Ceppaloni nonostante abbia scritto tre mesi fa al Comune per chiedere la realizzazione di appositi stalli dinanzi gli uffici comunali e presso la propria abitazione, ad oggi non abbia nemmeno ricevuto risposta. Per cui ho presentato una interrogazione al Sindaco per conoscere i motivi di tale comportamento”.

Così Emanuela Barone, consigliere comunale di Ceppaloni, che ha scritto al ministro per la Disabilità Locatelli e trasmesso l’interrogazione anche al prefetto di Benevento, al garante nazionale per la Disabilità, al garante regionale e all’Osservatorio nazionale per la Disabilità.

