Passo in avanti per la procedura di assunzione dei medici d’emergenza da inserire nell’organico del servizio 118 dell’Asl di Benevento. Scremate le ventuno domande di partecipazione, con diciotto candidati ammessi per la prova, per titoli ed esami, finalizzata a garantire la copertura a tempo indeterminato di dieci unità di dirigente medico per la disciplina di medicina di emergenza e urgenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia