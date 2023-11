Como: gdf sequestra per contrabbando 36 confezioni di profumi, denunciata una donna

Milano, 17 nov. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della sezione operativa territoriale di Chiasso e i militari della guardia di finanza in forza al gruppo Ponte Chiasso hanno sottoposto a controllo una viaggiatrice di nazionalità rumena a bordo di un treno proveniente da Lugano e diretto a Milano.

La donna ha detto loro di non avere nulla da dichiarare, ma funzionari e militari hanno deciso comunque di approfondire gli accertamenti. Nel suo bagaglio hanno trovato 36 confezioni di profumo di note marche di lusso con relativo antitaccheggio, prive di documentazione commerciale di scorta. La viaggiatrice ha provato a spiegare di non avere al momento con sé la fattura, ma che l’avrebbe prodotta successivamente. E a seguito della sospensione dello svincolo della merce in attesa di ulteriori accertamenti, alcuni giorni dopo ha inviato una fattura apparentemente riconducibile ai prodotti intercettati. Il documento, tuttavia, ha suscitato diversi dubbi di autenticità, tali da indurre gli agenti ad effettuare opportuni approfondimenti presso il soggetto tedesco emittente la fattura.

Al termine dei controlli, la fattura è risultata falsa. Pertanto, è scattata la denuncia a piede libero della cittadina rumena e una contestazione di contrabbando aggravato, evasione di Iva all’importazione e uso di atto falso. L’intera partita di merce è stata posta sotto sequestro.