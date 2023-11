Complessivamente saranno 400 i corpi illuminanti che proietteranno una luce quasi naturale sulle Mura Longobarde. Sono in via di installazione da qualche giorno, partendo da via Torre della Catena, come previsto dal progetto “I percorsi della storia: la Città medioevale, i Longobardi, il mito delle streghe”, uno dei 13 interventi previsti nel Programma di sviluppo città sostenibile. La conclusione dei lavori, e relativa accensione, è preventivata per la settimana precedente il Natale, quindi la rendicontazione sarà possibile entro fine anno come imposto, appunto, dai Pics.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia