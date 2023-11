Stadio Milano: Palazzo Marino chiede a Sala di convocare Milan e Inter

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nel pomeriggi odi oggi un ordine del giorno per chiedere al sindaco Beppe Sala di convocare subito i club Milan e Inter, con l’obiettivo di chiarire lo stato delle cose, e al tempo stesso di intraprendere un percorso di rigenerazione urbana dell’area attorno all’impianto di San Siro e, in caso d’impossibilità d’abbattimento, dello stadio stesso.

“Oggi -spiega Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e segretario provinciale della Lega- l’Aula si è espressa con determinazione sul tema dello stadio, evidenziando come il sindaco Sala sia immobile sul tema, in attesa che un miracolo scenda dal cielo, perdendo ancora più tempo di quanto la Giunta abbia già gettato via”. In pratica, aggiunge, “il sindaco ha ammesso la sua impotenza e incompetenza sul tema dello stadio. E continuare a ripetere che vorrebbe fare un incontro in Consiglio comunale con le due squadre, senza però convocarle, fa capire come Sala sia da una parte disinteressato al tema, avendo di fatto perso la partita, e dall’altra privo di ogni tipo di considerazione da parte di Milan e Inter che lo snobbano bellamente”.

Di fatto, osserva Piscina, “il sindaco è rimasto col cerino in mano, perdendo ogni tipo di credibilità, dopo anni di immobilismo consapevole, conscio di non aver voluto trovare una soluzione credibile dall’alto della sua arroganza che gli faceva credere che Milan e Inter sarebbero rimaste a ogni costo a Milano. Peccato -conclude- che questo lassismo abbia di fatto provocato un danno senza precedenti alla città, sia dal punto di vista dell’immagine che sotto il profilo economico”. Tant’è che “consci che il ricorso contro il vincolo architettonico difficilmente produrrà i risultati sperati, e che non possiamo permetterci di abbandonare l’impianto facendolo diventare una cattedrale nel deserto, pensiamo sia necessario intervenire affinché il Meazza diventi fruibile 365 giorni all’anno per ogni tipo di evento, nella probabile eventualità che non ospiti più le squadre. La priorità sarebbe ovviamente quella di mantenere le squadre in città, ma visti i risultati e considerando come le squadre stiano letteralmente snobbando l’Amministrazione, temo che la partita ormai sia stata persa a tavolino con tanto di cartellino rosso al sindaco”.