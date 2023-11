Sicurezza: De Corato (Fdi), ‘bene porto d’armi privato per forze ordine’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Nel nuovo pacchetto sicurezza varato dal governo è stata ottemperata una richiesta delle forze dell’ordine. I rappresentanti delle varie armi potranno avere un porto d’armi privato oltre a quello di servizio senza un’ulteriore licenza. In questo modo potranno dotarsi di un’arma più leggera rispetto a quella di ordinanza. Solo un esponente delle forze dell’ordine, anche se non in servizio, sa come comportarsi in determinate circostanze. Proprio per questo, per garantire il più possibile la sicurezza dei cittadini onesti, siamo certi che la misura servirà da deterrente in molte situazioni”. Lo ha detto Riccardo De Corato, vicepresidente in commissione Affari Costituzionali alla Camera, di Fratelli d’Italia.