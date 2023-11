Sono danni ingenti quelli provocati da un camion a San Giorgio del Sannio in via Barone Nisco. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, il mezzo pesante stava percorrendo l’arteria da piazza Risorgimento verso piazza De Gregorio, quando ha presumibilmente perso il controllo e impattato su diverse auto in soste sul lato destro della carreggiata. Poi, la fuga.

