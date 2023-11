Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “L’emendamento del governo alla proposta delle opposizioni per istituire un salario minimo a nove euro è una grave scorrettezza. Snatureranno il provvedimento, senza alcuna previsione di una soglia minima. Avremo cioè una proposta sul salario minimo che non ha un compenso minimo: è una presa in giro alla quale ci opporremo in Parlamento”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati.