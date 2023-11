Salario minimo: Fratoianni, ‘maggioranza svuota proposta e introduce gabbie salariali’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Il governo Meloni continua a battersi con tutte le sue forze contro l’introduzione di un salario minimo, cioè la destra è contro una risposta a milioni di lavoratori e lavoratrici povere. Con la sua proposta la maggioranza elimina una soglia minima e dignitosa di retribuzione , e poi la trasforma in una delega”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a Montecitorio.

“Ed è molto grave che una proposta di iniziativa delle opposizioni non solo venga svuotata e rovesciata nel suo senso, ma che venga anche consegnata del tutto nelle mani del governo”.

“E infine, c’è dentro questa proposta – prosegue il leader di SI – qualcosa di ancor più grave: riesumano le gabbie salariale , un vero ritorno indietro. Altro che salario minimo, ed è per questo che continueremo in Parlamento una battaglia di civiltà con tutti gli strumenti possibili. E continueremo a costruire nel Paese una campagna – conclude Fratoianni – attorno alla nostra proposta, che non solo introduce una soglia di protezione sociale ma aiuta anche la contrattazione collettiva contro lo sfruttamento”.