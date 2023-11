Furti di auto a raffica nella notte tra martedì e mercoledì, con asporto di vetture parcheggiate in strada. Un veicolo asportato in viale Delcogliano, un altro in via Addabbo e un terzo in via San Pasquale. Dunque due incursioni nella zona alta della città con viale Delcogliano da comprendere nel rione Pacevecchia e via Addabbo non lontana traversa di via Meomartini sul liminare del viale Mellusi. Altra incursione invece in pieno centro storico in via San Pasquale nei pressi dell’arco di Traiano.

