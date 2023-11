Montagna: alpinista 79enne disperso da martedì scorso in Valtellina, proseguono ricerche

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – Sono andate avanti per tutta la giornata di oggi, e proseguiranno anche nelle prossime ore, le ricerche dell’alpinista di 79 anni di cui non si hanno più notizie da martedì scorso. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna, insieme con il Sagf-Soccorso alpino guardia di finanza, i vigili del fuoco e la protezione civile; stanno dando supporto anche il Comune di Sondrio e il gruppo Ragni di Lecco.

Nella giornata di oggi i tecnici hanno bonificato l’area nei dintorni del torrente Mallero; sono stati utilizzati anche i droni del Cnsas e della protezione civile. Ed è stata già allertata per le prossime ore anche la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo.