Milano: Pd, ‘Ambrogino a Pucci? Non rappresenta la nostra città’

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – “Complimenti alla destra per la proposta di candidare per il più alto riconoscimento della città di Milano il comico Andrea Pucci. Una figura che con le sue battute volgari e offensive, anche alla nostra segretaria Elly Schlein cui va la nostra vicinanza e solidarietà, non rappresenta certo la nostra città”. Così la segretaria regionale Pd Lombardia Silvia Roggiani e il segretario metropolitano Pd Milano Alessandro Capelli.

“Il regolamento per l’assegnazione degli Ambrogini ha sempre portato a divisioni riguardo alle proposte di nomi provenienti dalle diverse forze politiche -continuano Roggiani e Capelli-. Ma di fronte a un premio che simboleggia l’eccellenza di Milano è fondamentale che i milanesi siano consapevoli di chi propone la destra per rappresentare la città. Al contrario siamo orgogliosi che tra i premi vi siano personalità che hanno fatto la storia, come la psicologa e pedagogista italiana Silvia Vegetti Finzi e Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica”.