Il rischio vissuto in gran parte di questa prima metà di stagione, alla fine, ha presentato il suo conto al Benevento. Contro il Giugliano la Strega ha incassato il gol del pareggio nei minuti finali, in una partita pazza sì ma che ha avuto, così come tante storie simili nel corso di questo campionato, la possibilità di ritrovarsi blindata dopo il secondo vantaggio giallorosso, firmato da Karic.

