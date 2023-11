Mancano esattamente due settimane alla presentazione delle candidature per la conquista dei 10 posti di consigliere provinciale e l’unico interrogativo riguarda il numero delle liste: 5 come nella tornata del 2021, oppure 6? Il dubbio è legato esclusivamente alle decisioni che assumerà il centrodestra, se si andrà in coalizione o in ordine sparso, che significherebbe l’allestimento di una lista in più, una di Forza Italia e l’altra di Fratelli d’Italia, partiti che non dovrebbero avere problemi nel recuperare il minimo di sottoscrittori.

