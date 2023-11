Curling: in Scozia è l’ora degli Europei, Italia in gara con entrambe le Nazionali

Aberdeen, 16 nov. – (Adnkronos) – È tutto pronto ad Aberdeen (Scozia) per la 48/a edizione dei Campionati Europei di curling. La rassegna britannica, in programma dal 18 al 25 novembre, vedrà all’opera entrambe le Nazionali azzurre, che si presentano sul ghiaccio del Curl Aberdeen con obiettivi importanti dopo le ultime ottime prestazioni fornite sul massimo circuito internazionale. Il team maschile, reduce da due successi in appuntamenti del Grand Slam, sarà composto da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella. La squadra femminile, invece, potrà contare su Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Elena Antonia Mathis. “Dobbiamo abituarci a puntare in alto in tutte le competizioni – ha detto Claudio Pescia-, in maniera da poter maturare una tale esperienza in termini di approccio che possa tornarci utili in chiave dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026”, ha dichiarato il direttore tecnico azzurro.