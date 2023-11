Un problema serio e in aggravamento per le aziende sanitarie pubbliche delle aree interne italiane quello della carenza dei medici, con le stesse aziende che di fatto stanno dando vita ad una competizione serrata per accaparrarsi gli specialisti. Una conferma quanto accaduto presso il nosocomio “San Pio” dove una procedura concorso con sette candidati ammessi alla prova finale, orale, ma con nessuno a presentarsi, determinando l’azzeramento di fatto della procedura, con atto asseverazione di delibera generale della direzione strategica.

