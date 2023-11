A margine del convegno dedicato all’oncologia di prossimità il direttore generale dell’Asl di Benevento ha dichiarato che per l’Uccp di San Giorgio del Sannio “non si sta parlando di chiusura” e che si persegue la strada della “riorganizzazione cercando un accordo con la medicina generale”. Affermazioni accolte con freddezza dai promotori della petizione per salvaguardare l’Unità di cure complesse primarie di viale Manzoni che, sul tema, hanno rilanciato: la tutela non basta, vogliamo il potenziamento della struttura.

