C’erano andati vicinissimi un anno fa, poi l’apparentamento fallì soprattutto per i mal di pancia di Carlo Calenda, con Matteo Renzi altro “azionista” del Terzo Polo. Da ieri, però, proprio nel giorno in cui la Camera benedice la scissione dei deputati di Azione e Italia Viva, l’ex presidente del Consiglio e Clemente Mastella suggellano l’intesa. Un accordo nel nome del Centro, come l’ex Premier ha battezzato la sua lista che correrà alle Europee, che sul piano territoriale dovrebbe tradursi nel ticket Sandra Lonardo-Nicola Caputo, il responsabile delle politiche agricole nella Giunta regionale.

