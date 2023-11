‘C’è ancora domani’ doppia ‘Hunger Games’ al box office

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Al ventesimo giorno di programmazione, C’è ancora domani si conferma capolista e doppia il risultato di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, arrivato nelle sale proprio ieri. Il film di e con Paola Cortellesi incassa 678.104 euro, praticamente il doppio del prequel della saga fantasy, che debutta con 339.638, come sottolinea il sito specializzato cinematografo.it

Per il blockbuster è un risultato comunque migliore di quello di The Marvels, che al primo giorno sul grande schermo ha portato a casa 280.716 euro. E che ieri non ha invertito il trend negativo: un settimo giorno da 98.510 per un film Marvel certifica un flop al botteghino italiano e indica il bagno di sangue globale (al momento circa 115 milioni in tutto il mondo, a fronte di un budget superiore ai 270).

Da segnalare che ieri gli schermi di C’è ancora domani erano 462, contro i 292 di Hunger Games e i 327 di The Marvels. Cortellesi è arrivata a 14.775.104 euro e si prepara a un weekend trionfale praticamente senza rivali. L’obiettivo, a questo punto, è superare i 20 milioni.