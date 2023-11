Calcio: Under 21, sette gol e tre punti a San Marino, azzurrini in testa al Gruppo A

Serravalle, 16 nov. -(Adnkronos) – Almeno per 24 ore, l’Italia è in testa al Gruppo A. A Serravalle, la Nazionale Under 21 ha superato 7-0 San Marino, cogliendo la terza vittoria consecutiva nel cammino di qualificazione all’Europeo del 2025 e mantenendo per la quarta gara di fila la porta inviolata. La squadra di Carmine Nunziata ha ora 10 punti in classifica, uno in più dell’Irlanda impegnata venerdì in Norvegia e avversaria proprio degli Azzurrini nello scontro diretto in programma martedì (ore 18.30 italiane a Cork). Italia che ha ipotecato la vittoria già nel primo tempo grazie ai gol di Lorenzo Pirola (Salernitana) e alla doppietta di Willy Gnonto (Leeds). Nella ripresa a segno anche Cristian Volpato (Sassuolo), Giovanni Fabbian (Bologna), Francesco Pio Esposito (Spezia) su rigore e Alessandro Bianco (Reggiana).

Senza Kayode, Ruggeri e Baldanzi che non hanno neanche potuto rispondere alla convocazione e senza Oristanio, Colombo e Miretti che hanno lasciato il raduno in questi giorni, Nunziata non si è spostato dal 4-3-1-2 di partenza, con Volpato alle spalle di Esposito e Gnonto. Prati in regia, con Casadei e Ndour ai suoi lati; in difesa, invece, largo a Calafiori a sinistra, con Zanotti, Ghilardi e Pirola confermati davanti a Desplanches. L’Italia è partita forte, colpendo una traversa con Volpato su assist di Gnonto; poco dopo, un tiro di Casadei deviato ha mandato l’Italia alla bandierina e, sull’angolo seguente, Pirola ha anticipato anche Casadei portando in vantaggio gli Azzurrini.

Azzurrini padroni del campo ma leggermente sotto ritmo: agli atti, comunque, un sinistro di Volpato neutralizzato da Amici e un colpo di testa di Casadei a lato, su cross di Calafiori, prima del raddoppio alla mezzora di Gnonto, che ha risolto una mischia dopo un altro cross di Calafiori e una torre di Esposito. Stessi protagonisti, al 39′, per il gol del 3-0: discesa di Calafiori, tocco per Esposito e assist per il tiro vincente di Gnonto. Prima dell’intervallo, altra chance per Volpato e salvataggio sulla linea di Giambalvo. L’attaccante del Sassuolo ha trovato però il gol dopo 40 secondi della ripresa, su assist del solito Calafiori. Da inizio ripresa, dentro Turicchia e Fabbian per Zanotti e Casadei. Al 53′ il quinto gol, con ancora protagonista Calafiori che ha crossato al centro per Fabbian, compagno di squadra nel Bologna, con l’Italia che ha trovato il 6-0 al 62′ grazie a un rigore di Esposito concesso per fallo di Matteoni su Gnonto. Italia che ha più volte sfiorato la settima rete, trovandola a 7′ dalla fine con un destro dal limite di Bianco, che ha festeggiato al meglio l’esordio in Under 21.