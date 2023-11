Calcio: Nunziata applaude gli azzurrini, ‘siamo stati squadra, questo gruppo ha valore’

Serravalle, 16 nov. -(Adnkronos) – “Siamo stati squadra, abbiamo preso poche ripartenze. Questo era quello che volevo. L’importante è l’approccio: non ci sono partite facili o difficili, ci sono partite da giocare al massimo delle nostre possibilità. Sapevo che San Marino si chiudeva, volevo sulla tre quarti un po’ più di qualità e per questo ho scelto Volpato, che ha giocato una buonissima partita. Alcuni giocatori ci hanno lasciati per problemi fisici, ma questo è un gruppo che ha valore”. Così il ct dell’Under 21 Carmine Nunziata dopo la vittoria per 7-0 su San Marino nelle qualificazioni all’Europeo 2025.