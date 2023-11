Opposizioni all’attacco sulla Tari. La collocazione nella top ten dei capoluoghi più cari del Paese ha innescato immediatamente la reazione di Alternativa per Benevento e Civico 22. “Ancora una volta Benevento si segnala tra i capoluoghi d’Italia con la Tari più alta – denunciano i perifiniani -. Una costante negativa alla quale l’amministrazione non riesce a trovare soluzione. Del resto, come dimenticare quanto accaduto in Consiglio in occasione proprio della delibera Tari, con i continui rinvii dovuti alla documentazione incompleta e piena di errori? Una approssimazione che si paga. Anzi: che pagano i cittadini considerato quanto emerso dall’indagine condotta da Cittadinanzattiva. E sulla Tari non ci sono alibi. Non giova il solito rimando a “quelli di prima”, visto che l’Amministrazione Mastella è in carica da 7 anni. E non vale neanche invocare il dissesto, che non c’entra niente : i beneventani pagano tanto perché i costi del servizio sono troppo elevati”.

