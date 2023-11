Sostenibilità, a Ecomondo 2023 la missione green di Burgo Group

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Per la prima volta Burgo Group ha partecipato a Ecomondo (dal 7 al 10 novembre 2023 presso la Fiera di Rimini), evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green economy e dell’economia circolare.

La prima partecipazione in assoluto a Ecomondo per Burgo Group rappresenta una tappa fondamentale del percorso di sostenibilità intrapreso attraverso una roadmap di azioni da compiere e una serie di obiettivi misurabili, in linea con una parte dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati nel 2015 dalle Nazioni Unite. Il Gruppo continua, infatti, a perseguire la sua strategia Esg (Environmental, Social, Governance) e la sua iniziativa GO2030 Growing sustainably, lanciata quest’anno attraverso la realizzazione di una sezione del sito di Burgo interamente dedicata alla mission green della Società, unitamente al proprio bilancio annuale di sostenibilità, vuole essere accompagnata anche da momenti di confronto e formazione come Ecomondo.

Burgo Group e le sue persone sono state presenti presso lo stand dedicato, all’interno del paper district, per illustrare le quattro realtà del Gruppo: Mosaico Specialty Papers, Burgo Recycling, Burgo Energia e Bcb Containerboard. Inoltre, la Società con il supporto di Stefano Carraro, Burgo R&D Manager, ha voluto far conoscere più da vicino la realtà Burgo, il suo contesto operativo e l’approccio del Gruppo nella definizione, progettazione e realizzazione di prodotti rispondenti alla politica di sostenibilità, attraverso un momento di scambio con i visitatori.

La sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale sono da sempre cruciali nell’approccio al business di Burgo Group che dedica infatti la massima attenzione a questi temi in virtù del valore di ciò che produce, ossia la carta. Gli ambiti di intervento del Gruppo riguardano, in particolare, la decarbonizzazione, l’ottimizzazione delle risorse idriche, la riduzione degli scarti di produzione e lo sviluppo di prodotti sempre più sostenibili.

A ciò si aggiunge la scelta da parte di Burgo di operare coinvolgendo tutti i soggetti attivi nel Gruppo intervenendo a livello di governance e investendo sui processi di rafforzamento dell’etica e dell’integrità aziendale. Rispetto della persona, inclusività, modelli ibridi di organizzazione del lavoro, valorizzazione dei talenti e formazione continua sono fondamentali per incorporare i valori della responsabilità nelle dinamiche dell’azienda, per sostenere la tutela dell’ambiente e promuovere allo stesso tempo anche la sicurezza e il benessere di chi lavora nel Gruppo e delle comunità in cui l’Azienda opera.