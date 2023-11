Sciopero: Sbarra, ‘si poteva evitare conflitto con governo’

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – ”Si poteva evitare il conflitto con il governo. La legge sul diritto di sciopero è molto chiara, non lascia molto all’immaginazione. La legge fissa vincoli precisi per contemperare il diritto costituzionale allo sciopero e quello delle persone di usufruire dei servizi essenziali. Mi sembra che c’è una interpretazione della Commissione, che non essendo uno sciopero convocato dalle tre grandi centrali confederali e le tre sigle più rappresentative, ed essendo spalmato su più giornate e venerdì molte categorie sono esonerate dallo sciopero. Bisogna rispettare le regole, consapevoli che le deroghe concesse per gli scioperi generali richiedono una piena adesione di tutte le organizzazioni più rappresentative e di tutte le categorie”. Lo sottolinea il Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in un’intervista a Radio Anch’io sullo sciopero indetto da Cgil e Uil.