Scioperi: Scotto, ‘concorrenza politica Cgil? Ciriani in imbarazzo, butta palla in angolo’**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il Ministro Ciriani non sa di cosa parla. Il sindacato ha convocato uno sciopero generale con una piattaforma sindacale precisa, altro che concorrenza con l’opposizione politica”. Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, interpellato dall’Adnkronos sulle parole del ministro Luca Ciriani che ha definito lo sciopero di Cgil e UIl “politico” accusando Maurizio Landini di mirare a diventare “capo politico dell’opposizione”.

“Da che mondo è mondo -rimarca Scotto- il governo interloquisce con le forze sociali, non le manganella tutti i giorni sui media, fino a limitarne il diritto di sciopero difeso dalla Costituzione. Ciriani parli piuttosto delle incredibili dichiarazioni del suo alleato Salvini che per guadagnare qualche centimetro di consenso alle europee sta stravolgendo le leggi della Repubblica e offendendo milioni di lavoratori che scegliendo di scioperare ci rimettono di tasca propria. Sono imbarazzati e buttano la palla in calcio d’angolo”.