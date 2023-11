Pnrr: Pd, gravi ritardi e forti incertezze, a Fitto chiediamo chiarezza e verità

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La situazione relativa all’attuazione del Pnrr ci allarma profondamente. Come rilevato dalla Corte dei Conti nella sua recente Relazione al Parlamento, sono preoccupanti i gravi ritardi nel raggiungimento degli obiettivi in corso ma anche le forti incertezze sul pagamento della quarta rata e sull’approvazione delle 144 modifiche proposte al Piano stesso. Nessuna garanzia inoltre è stata ancora oggi fornita rispetto ai 16 miliardi di progetti cancellati dal Governo, di cui oltre 13 destinati ai Comuni per interventi soprattutto nelle periferie e nella messa in sicurezza del territorio. A tutto questo si aggiungono infine gli ulteriori ritardi sul fronte del completamento dell’attuazione normativa del Pnrr: dei 221 decreti attuativi richiesti dalle norme, secondo i dati disponibili, ne risulterebbero ancora mancanti 54. In tale contesto, di fronte al rischio di far saltare davvero un Piano che rappresenterebbe una grande opportunità per il rilancio del Paese, di fronte al rischio di tenuta della stessa manovra in caso di mancato pagamento delle rate in corso, abbiamo ritenuto doveroso depositare un’apposita interrogazione parlamentare alla Camera e al Senato per chiedere al ministro Fitto chiarezza e verità”. Lo annunciano l senatore Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e Riforme del Pd, e l’onorevole Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche comunitarie alla Camera, primi firmatari delle interrogazioni.

“È finito il tempo delle parole al vento, delle promesse o dello scaricabarile su altri. È il momento dei risultati. Altrimenti -concludono- il Governo si assumerà nei confronti degli italiani la responsabilità storica del fallimento del Piano straordinario”.