Nasce a Tor Vergata nuovo Polo Didattico green, rettore posa la prima pietra

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Nasce all’Università degli studi di Roma Tor Vergata un nuovo Polo Didattico, è green ed è in linea con la policy di sostenibilità su cui si basa l’ateneo capitolino. La prima pietra del nuovo polo è stata posata oggi dal magnifico rettore Nathan Levialdi Ghiron, nel corso di una cerimonia voluta nell’ambito dell’inaugurazione del nuovo anno accademico 2023-2024.-

Con questo edificio, che sarà pronto entro due anni, si allarga di fatto la “geografia” dell’Università di Roma Tor Vergata che “potrà contare su 1.750 nuovi posti per gli studenti, suddivisi in 17 nuove aule”, ha detto il Rettore. Il “nuovo Polo Didattico è dedicato alla Facoltà di Giurisprudenza”, ha spiegato Levialdi Ghiron, che questa mattina ha firmato anche la ‘cartografia’ del progetto. Posando la prima pietra del nuovo edificio, il magnifico rettore ha sottolineato gli aspetti green della nuova opera che “avrà un ridotto consumo energetico, un consumo stimato annuo pari a circa 300mila kWh, dei quali circa il 30% da fonti rinnovabili – da fotovoltaico e solare termico – prodotte in situ”.

Levialdi Ghiron ha inoltre evidenziato che “è presente anche un impianto di raccolta delle acque meteoriche in grado di intercettare circa 7.000 metri cubi di acqua all’anno, acqua che sarà utilizzata sia per l’irrigazione delle aree verdi che a scopo sanitario”. “La sistemazione a verde delle aule supererà il 30% della superficie degli stalli dove ci saranno i parcheggi”, ha aggiunto inoltre il rettore.