Mo: Netanyahu rimprovera Trudeau per aver chiesto ‘massima moderazione’ a Gaza

Tel Aviv, 15 nov. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rimproverato il premier canadese Justin Trudeau per aver chiesto a Israele “la massima moderazione” nelle sue operazioni militari a Gaza. E’ Hamas responsabile degli eventi orribili citati da Trudeau, non Israele, ha scritto su X Netanyahu. “Non è Israele che prende deliberatamente di mira i civili, ma Hamas che ha decapitato, bruciato e massacrato civili, come nei peggiori orrori perpetrati contro gli ebrei dall’Olocausto”.

“Mentre Israele sta facendo di tutto per tenere i civili fuori pericolo prosegue il premier israeliano – Hamas sta facendo di tutto per mantenerli in pericolo. Israele fornisce ai civili corridoi umanitari e zone sicure a Gaza, Hamas impedisce loro di andarsene sotto la minaccia delle armi. Non è Israele, ma Hamas che dovrebbe essere ritenuto responsabile di aver commesso un doppio crimine di guerra: prendere di mira i civili e nascondersi dietro i civili. Le forze della civiltà devono sostenere Israele nello sconfiggere la barbarie di Hamas”.

Trudeau aveva affermato che il mondo sta assistendo a eventi orribili, tra cui “l’uccisione di donne, bambini e neonati. Tutto questo deve finire. La tragedia umana che si sta verificando a Gaza è straziante, soprattutto la sofferenza che vediamo dentro e intorno all’ospedale al-Shifa. Sono stato chiaro sul fatto che il prezzo della giustizia non può essere la continua sofferenza di tutti i civili palestinesi. Anche le guerre hanno delle regole, tutta la vita innocente ha lo stesso valore, israeliana e palestinese. Esorto il governo israeliano a esercitare la massima moderazione”.