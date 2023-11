Mo: Idf, ‘trovate armi nell’ospedale al-Shifa’

Gaza, 15 nov. (Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane affermano di aver trovato armi e beni di Hamas all’interno dell’ospedale al-Shifa, che provano la presenza del gruppo islamista nel nosocomio di Gaza. Non vi è alcuna indicazione di ostaggi attualmente detenuti all’al-Shifa, ma l’Idf ritiene che l’operazione potrebbe fornire informazioni di intelligence sui prigionieri.

L’esercito afferma che non c’è stato alcun “attrito” tra le truppe, i pazienti e il personale medico dell’ospedale durante l’operazione in corso. Almeno cinque uomini armati di Hamas sono stati uccisi dalle truppe durante uno scontro a fuoco fuori dall’ospedale. Nessun soldato è rimasto ferito.