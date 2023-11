Gaza City, 15 nov. (Adnkronos) – Non ci sono indicazioni, per il momento, che all’interno dell’ospedale di al-Shifa siano detenuti ostaggi rapiti lo scorso 7 ottobre da Hamas in Israele. Lo affermano le Forze di difesa israeliane (Idf), aggiungendo di ritenere che l’operazione potrebbe fornire informazioni di intelligence sugli ostaggi. In una nota, le Idf spiegano che ”non c’è stato alcun attrito” tra le truppe, i pazienti e il personale medico dell’ospedale Shifa durante l’operazione in corso.