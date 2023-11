Migranti: Magi, ‘attendiamo testo accordo Albania ma serve ratifica Camere’**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Almeno abbiamo posto il problema, ma per noi resta il fatto che quell’accordo va ratificato dal Parlamento”. Riccardo Magi di Più Europa, tra i firmatari della lettera delle opposizioni a Lorenzo Fontana, commenta così parlando con l’Adnkronos gli esiti della capigruppo di oggi in cui il presidente della Camera si è impegnato a richiedere dettagli al governo sull’accordo Italia-Albania e sulla trasmissione del testo in Parlamento.

“E’ paradossale che di un accordo di cui si parla da 10 giorni su tv e giornali con tanto di conferenza stampa della premier, non vi sia alcuna traccia formale in Parlamento. Ora attendiamo che venga trasmesso”, aggiunge Magi, ma per le opposizioni resta comunque ferma la richiesta del passaggio parlamentare con l’iter di ratifica. “Andrebbe discusso nelle commissioni e non solo in Esteri, ma anche in Affari Costituzionali. Andrebbero fatte audizioni. Noi continueremo a insistere”.