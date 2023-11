Lombardia: alunni scuola primaria ‘Maddalena di Canossa di Monza in visita al Pirellone

(Adnkronos) – Milano, 15 nov.

E’ stato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ad accogliere i 27 alunni delle classi V-A e V-B della scuola primaria paritaria ‘Matilde di Canossa’ di Monza, ospiti oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una visita didattica.

“In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni -ha dichiarato il presidente Romani-. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza”.

Accompagnati dalle docenti Stefania Rivolta, Sara Allievi, Laura Garberi e Christian Ripamonti, i giovani studenti sono stati ricevuti in Aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla elezione e alla composizione della Giunta.

I ragazzi, dotati di curiosità verso la politica e animati da grande voglia di partecipazione, hanno poi potuto sperimentare le modalità di voto elettronico in dotazione all’Aula, discutendo e approvando alcune loro proposte, tra cui le modalità di partecipazione dei giovani alla vita democratica e la lotta alla povertà.

Quindi una visita al Belvedere Jannacci del 31esimo piano di Palazzo Pirelli. Da lì i giovani ospiti hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.