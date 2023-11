Energia, Pichetto Fratin: “140 anni Edison mostrano che Italia ha management giusto per i suoi obiettivi”

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – “Il 140esimo anniversario di Edison vuol dire tantissimo per l’Italia. Significa che abbiamo una tradizione, una capacità e una determinazione con le nostre aziende. Non importa chi detiene al momento la proprietà delle azioni, ma importa che abbiamo il management giusto per arrivare a determinati obiettivi”. Lo ha evidenziato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del governo Meloni, intervenuto durante l’evento al Chiostro del Bramante in Roma organizzato per celebrare il 140esimo anniversario dall’avvio delle attività di Edison. Il ministro ha, inoltre sottolineato come le energie rinnovabili potrebbero non essere sufficienti rispetto alla richiesta energetica in futuro e ha ribadito come “è una grande responsabilità portare questo paese in una fase di cambiamento. È una rivoluzione in un momento così delicato vista la situazione geopolitica. La questione energetica è determinata da una serie di condizioni geopolitiche legate al conflitto russo-ucraino che porta ad accelerare tutta una serie di processi”.

“Ora -ha aggiunto – si è aperto tutto un sistema di interessi e consapevolezza che prima non erano percepiti, bisogna avere fiducia nella scienza. Stiamo partendo da una condizione difficile che ci porta a differenziare sulle fonti e spingere sulle rinnovabili”.