Energia, Monti (Edison): “Dobbiamo guardare a transizione energetica”

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – “Abbiamo una storia bella e appassionante. Siamo quelli che a fine del 1800 hanno portato l’elettricità in Europa inaugurando una nuova era nel mondo dell’energia. A distanza di 140 anni sono state fatte tante cose, ma dobbiamo guardare in avanti, verso la transizione energetica. C’è una nuova rivoluzione da fare in poco tempo, per decarbonizzare il modo con cui produciamo e consumiamo energia”. Sono le parole di Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, in occasione dell’evento organizzato a Roma per celebrare il 140esimo anniversario dall’avvio delle attività. Monti ha annunciato che verranno investiti, tra il 2023 e il 2030, 10 miliardi di euro in tutte le filiere che operano per la transizione ecologica.

“Pensiamo di riportare un nuovo nucleare: più piccolo, sicuro e con meno impatto ambientale – ha aggiunto il Ceo di Edison – Questo perché abbiamo bisogno di un mix di produzione di energia che abbia una quota programmabile che renda possibile bilanciare la crescita delle fonti rinnovabili”.