Condannati in tre per falso, gli altri assolti, nonché due non doversi procedere. E’ l’esito del processo nei confronti di più persone ritenute sodali o contigui al clan Sparendeo, per reati di falso, relativamente ad una vicenda afferente la motivazione per la permanenza in un alloggio popolare intestato ad un’anziana, l’assistenza domiciliare alla stessa e ancora episodi estorsivi relativi a dei lavori edili.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia