Bologna: 2300 tra cosmetici e profumi sequestrati dai finanzieri

Bologna, 15 nov. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito, nei confronti di alcuni esercizi commerciali della provincia, una serie di controlli finalizzati al contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Nella città di Bologna, durante il mercato settimanale, i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno controllato tre esercenti che esponevano per la vendita cosmetici e profumi, sequestrando oltre 1000 articoli. In particolare è stata riscontrata, oltre all’indicazione di marchi contraffatti, la presenza della sostanza chimica Butylphenyl Methylpropional, vietata dal Regolamento (UE) in quanto rientrante tra quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche.

Analogamente i militari della Tenenza di Molinella durante un controllo nei confronti di due empori gestiti da cinesi, hanno trovato e sequestrato oltre 1300 articoli. Nello specifico, 548 prodotti di cosmetica erano sprovvisti di etichetta idonea all’individuazione degli ingredienti ed erano ammassati in un contenitore privo delle prescritte indicazioni; i restanti 763 prodotti per la cura e l’igiene personale contenevano la sostanza chimica vietata. Oltre al sequestro degli articoli, sono state elevate sanzioni amministrative sino a 30.000 euro.