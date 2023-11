Nuovo approfondimento investigativo nei confronti di un ventottenne della città, già interrogato e trattenuto alcune ore in Questura sabato scorso rispetto il tentato assassinio della trentaduenne Annarita Taddeo (ex compagna dell’ergastolano Nicola Fallarino, condannato alla pena più severa per l’omicidio di Cosimo Nizza, il 27 aprile del 2009) appena uscita di casa per recarsi al lavoro e subito investita da un proiettile alla testa. Sequestrati dei vestiti al giovane, con notifica atto coercitivo. Imperniata proprio sulla sua figura una delle piste investigative più battute.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia