Sport: Mattarella, ‘movimento paralimpico percorso di civiltà’

Taranto, 14 nov. (Adnkronos) – La nuova edizione del Festival della cultura paralimpica rappresenta “un’altra tappa di questo percorso di civiltà che il movimento paralimpico sta svolgendo, sospingendo l’intera Italia in questo percorso di civiltà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Taranto all’inaugurazione della manifestazione.

I successi ottenuti dai vari atleti, ha sottolineato ancora il Capo dello Stato, “sono soprattutto una sollecitazione a tanti altri giovani ad impegnarsi nello sport paralimpico, a fare vedere a tutti, a loro e ai loro familiari, che ci si può realizzare, esprimere, manifestare talenti che vi sono e di cui il Paese ha bisogno ed emergendo nello sport il Paese capisce che li deve far emergere anche negli altri settori della vita sociale, a partire del lavoro. Per questo è importante quello che fate, è a beneficio dell’Italia, andate avanti”.