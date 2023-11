Via ai lavori al campo di via San Francesco, a San Giorgio del Sannio, impianto di proprietà dell’Ordine dei frati minori.

Meglio noto in paese come ‘campo dei monaci’, la struttura da tempo non ospita attività sportive e adesso sarà messo a nuovo grazie a un finanziamento di 700mila euro. Si tratta di risorse erogate da Sport e periferie, programma del Dipartimento dello sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, nato per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale e il benessere, con un occhio di riguardo alle aree svantaggiate.

