Mo: ospedale al-Shifa, ‘costretti a seppellire 179 pazienti in fossa comune’

Gaza, 14 nov. (Adnkronos) – Il direttore dell’ospedale al-Shifa di Gaza afferma che 179 persone, compresi neonati e pazienti morti nel reparto di terapia intensiva, sono state sepolte in una “fossa comune” nel nosocomio.

“Siamo stati costretti a seppellirli in una fossa comune”, ha detto il direttore dell’ospedale al-Shifa Mohammad Abu Salmiyah, aggiungendo che sette bambini e 29 pazienti in terapia intensiva sono tra quelli sepolti, morti a causa delle scorte di carburante esaurite.