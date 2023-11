Milano: torna ‘Christmas Village’, al Parco Montanelli Ambra Orfei e Geronimo Stilton

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – A Milano si riaccende la magia del Natale. Prende il via sabato 18 novembre il ‘Villaggio delle Meraviglie-Milano Christmas Village’ ai giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. La Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra, le attrazioni natalizie, le animazioni degli Elfi e il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste rallegreranno le festività di bambini e famiglie fino al 7 gennaio, con ingresso libero e momenti di intrattenimento gratuiti.

Questa diciassettesima edizione ha in serbo una grande novità: la presenza fissa di Geronimo Stilton. Il topo protagonista dei libri, che hanno venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, avrà la sua stratopica casetta proprio di fronte a quella di Babbo Natale, che sta aspettando trepidante le letterine di tutti i visitatori. Geronimo Stilton porterà al Villaggio delle Meraviglie momenti di divertimento, di incontri didattici, scatterà molti selfie e nel suo studio all’interno della nuova casetta farà il firma copie ai fan che lo visiteranno.

All’inaugurazione ufficiale, accanto a Geronimo Stilton, ci sarà anche la madrina ed organizzatrice Ambra Orfei. Insieme agli Elfi, chiameranno ad esibirsi le pattinatrici delle Hot Shivers per animare la pista di pattinaggio più grande del Nord Italia. Non mancheranno uno spazio per la solidarietà, che anche quest’anno sosterrà Save the Children, con la possibilità di effettuare delle donazioni supportando i progetti dedicati all’infanzia. E un programma dedicato agli amici a quattro zampe, in collaborazione con Mylandog un’associazione no profit che promuove una nuova cultura della vita a sei zampe in città, con attività dedicate alla sensibilizzazione verso il mondo cinofilo.